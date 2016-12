Vogelgrippe: Tote Ente auf Eis kein Thema

Nordhorn. Hülsmann hatte die beiden toten Tiere im Abstand von wenigen Stunden im, beziehungsweise am Kanal entdeckt und, wie vom Landwirtschaftsminister im Rahmen der Vogelgrippe-Maßnahmen gefordert, beim Veterinäramt gemeldet. Man werde sich drum kümmern, lautete die zufriedenstellende Antwort, bis der Nordhorner drei Tage später an selber Stelle dieselben Kadaver entdeckte, die Ente nun „mit völlig zerfressenem Kopf“, so Hülsmann. Er sei fassungslos. Hülsmann ergänzt: „Gestern habe ich in den Nachrichten verfolgt, dass die Vogelgrippe sich in Deutschland zur Pandemie ausweitet, und hier wird überhaupt nicht reagiert.“

„Unfassbar“ ist das auch aus Sicht von Everhard Hüsemann von Bündnis 90/Die Grünen. Die GN befragten den Landwirt am Rande der Kreistagssitzung am Donnerstag. „Wir Bauern machen, was wir können, damit wir unsere Hühner (Hüsemann hat 1400 Legehennen) in den Stall kriegen, denn mein Landkreis sagt, dass höchste Gefahr bestehe.“ Und dann sei der Fund einer toten Ente und eines Teichhuhns an selber Stelle kein Thema? Er könne das nicht nachvollziehen. Landrat Friedrich Kethorn wollte sich am Donnerstag nicht zu der Angelegenheit äußern. „Ich kenne die Umstände nicht“, so Kethorn. Der Leiter des Veterinäramtes werde dazu Stellung nehmen.

„Ich war nicht selber damit befasst“, erklärte Kramer am Freitagvormittag, aber er habe von dem Anruf erfahren. Es sei auch jemand vom Veterinäramt zum Kanal gefahren. Der Kanal sei teilweise zugefroren gewesen. Die Ente habe in der Mitte der Wasserfläche gelegen. Eine Bergung sei dort nicht möglich gewesen. „Wir hatten auch schon andere Totfunde“, so Kramer: „Das Veterinäramt ist nicht dazu da, jeden toten Vogel in der Grafschaft Bentheim einzusammeln.“

Vor allem in der Stadt Nordhorn mit ihren relativ vielen Gewässern finde man häufiger totes Wassergeflügel. Auch gebe es zurzeit ein virusbedingtes Amselsterben (Usutu-Virus – die GN berichteten). Nicht überall könne das Veterinäramt eingreifen, und auch nicht jeder tote Vogel müsse untersucht werden. Im genannten Fall sei „es etwas unglücklich gelaufen“, so Kramer. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veterinäramtes hätten schon etliche Gespräche geführt. „Aber wir fahren nicht für jeden verendeten Vogel raus.“

Wenn an einer Stelle mehrere tote Wasservögel gefunden werden, dann könne das ein Indiz sein, „dass da vielleicht etwas ist.“ – „Dann würden wir hinfahren und eine Untersuchung in die Wege leiten“, so Hermann Kramer abschließend. Auf jeden Fall sei das Veterinäramt der richtige Ansprechpartner.