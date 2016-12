Vogelgrippe in Ibbenbüren nachgewiesen

In Ibbenbüren im Kreis Steinfurt ist am Aasee die Vogelgrippe festgestellt worden. Ob es sich allerdings um das hochpathogene H5N8-Virus handelt, muss abschließend geklärt werden.

Ibbenbüren/Steinfurt. Sechs Wildvögel, die am vergangenen Donnerstag am Ibbenbürener Aasee tot aufgefunden wurden, tragen das Vogelgrippe-Virus in sich. Das bestätigte jetzt Christoph Brundiers, Veterinär des Kreises Steinfurt. Allerdings sei noch unklar, ob es sich um das hochpathogene H5N8-Virus handele, sagte Brundiers. Bislang sei vom Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe in Münster nur der TYP H5 nachgewiesen worden. Mit einer Klärung sei spätestens bis Ende der Woche zu rechnen. Bei den toten Tieren handelt es sich um drei Kanada-Gänse, zwei Möwen und einen Kormoran.

Rund um den Ibbenbürener Aasee wurde ein Sperrbezirk mit einem Radius von 1,5 Kilometer eingerichtet sowie ein Beobachtungsbezirk von 3,5 Kilometer Radius. Im Sperrbezirk dürfen ab Montag aus Betrieben keine Vögel und Bruteier verbracht werden, außerdem dürfen Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen. Gleichzeitig dehnte der Kreis Steinfurt die bislang nur punktuell geltende Aufstallpflicht für Geflügel auf das gesamte Kreisgebiet aus.