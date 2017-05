Vitali und Wladimir Klitschko werden für ihr Lebenswerk ausgezeichnet

dpa Hamburg. Die ehemaligen Box-Weltmeister Wladimir und Vitali Klitschko werden am 8. Oktober mit dem German Boxing Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. „Die Klitschkos waren in den letzten zehn Jahren die Figuren des Boxsports. Sie haben dafür gesorgt, dass der Boxsport wieder ins Rampenlicht kommt“, sagte Initiator Ramin Seyed. Insgesamt werden Awards in zwölf Kategorien vergeben. Lediglich bei der Auszeichnung für das Lebenswerk haben die Veranstalter über die Preisträger entschieden. Die übrigen Gewinner werden von Medienvertretern gewählt.