Viktor Lippert hat eine neue Praxis für Fußpflege

Sie sind wahre Wunderwerke der Evolution. Jeder Mensch tritt täglich hundertfach auf sie auf: Füße. Ab sofort kümmert sich ein Fachmann in Nordhorn um Pflege und Gesundheit der Körperteile.

Nordhorn. An der Charlottenstraße 25 im gleichnamigen Gewerbegebiet im Nordhorner Stadtteil Blanke hat Viktor Lippert eine Fachpraxis für medizinische Fußpflege, kurz Podologie, eröffnet. Er ist Ansprechpartner, wenn es um die Pflege und Gesundheit der Füße geht. Das Hauptaugenmerk liegt in der Behandlung von Diabetikern, Patienten mit neurologischen Störungen und Gefäßerkrankungen. Dabei wird auch mit behandelnden Ärzten zusammengearbeitet. Viktor Lippert stellt seine Fachpraxis am 1. April, 11 bis 15 Uhr, mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vor.

Nähere Informationen unter der Rufnummer 05921 7289102.

Weitere Informationen auch im Internet auf der Homepage der Praxis:

www.podologie-nordhorn.com/