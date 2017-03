Vier Verletzte bei Unfall in Nordhorn

Am Samstagnachmittag sind auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn zwei Autos und ein Transporter zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen verletzt, einer von ihnen schwer.

Insgesamt drei Autos waren an dem Unfall in Nordhorn beteiligt. Foto: Schock

sb Nordhorn. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr gegen 13 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer mit einem Ford Transit den Gildehauser Weg in Richtung Gronau. Ein vor ihm fahrender 51-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wollte nach links auf eine Einfahrt einbiegen und bremste sein Fahrzeug ab. Das erkannte der Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf.

Der Ford kippe auf die linke Fahrzeugseite und schleuderte in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A1, dessen 52-jährige Fahrerin in Richtung Nordhorn unterwegs war. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer und ein Mitfahrer in dem Audi zogen sich leichtere Verletzungen zu. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei dem Kleinbus handelt es sich um ein Fahrzeug der Jugendfeuerwehr Gildehaus.

Video Drei Verletzte bei Unfall in Nordhorn Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Am Samstagnachmittag sind auf dem Gildehauser Weg zwei Autos und ein Kleinbus zusammengestoßen.