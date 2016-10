Viele Nordhorner haben einen Migrationshintergrund

tk Nordhorn. Zu diesem Forschungsergebnis sind Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Nordhorn gekommen, die an einem Workshop „Familiengeschichte als Migrationsgeschichte“ beteiligt waren. Gemeinsam mit Prof. Christoph Rass, Migrationsforscher der Universität Osnabrück, und Juniorprofessor Jannis Panagiotidis hatten die Sechstklässler versucht, den Wanderbewegungen ihrer Familie in den vergangenen 100 Jahren auf die Spur zu kommen.

Die Professoren Rass und Panagiotidis wollen mit diesem Workshop aufzeigen, dass Migration und Mobilität Phänomene sind, von denen die meisten Familien im Laufe der Geschichte betroffen sind. „Migration ist aus Sicht der Historiker kein neuer Prozess. Menschen sind auf lange Sicht fast immer unterwegs. Dabei wechseln sich Sesshaftigkeit und Mobilität ab“, sagt Professor Rass. Und es sind nicht etwa die Sesshaften, die in der Mehrzahl sind. Das Leben des Großteils der Menschen zeichne sich durch Mobilität aus. Die Gründe dafür seien vielfältig: Neben Flucht, Vertreibung und Kriegen, spielten auch Arbeitsmigration und Abenteuerlust eine Rolle.

Migrationsgeschichte aller Schüler auf Papier gebracht

Bereits im Vorfeld ihrer Nachforschungen hatten sich die Schüler mit ihrer Lehrerin Dr. Claudia von Behren auf Spurensuche begeben und ihre Familiengeschichte über Dokumente und Interviews mit Familienangehörigen rekonstruiert. Über vier Generationen – also über rund ein Jahrhundert – sammelten sie die Lebensdaten und Wohnorte von sich selbst, ihren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern.

Anschließend wurde auf Grundlage dieser Daten für jeden Schüler und jede Schülerin ein geografisches Modell erstellt, das die Wanderbewegungen der Familie auf dem Papier nachvollziehbar macht.

Dabei entdeckten die Schüler zum Teil Überraschendes, denn besonders die Wanderbewegungen ihrer Urgroßeltern wurden im 20. Jahrhundert durch den Zweiten Weltkrieg geprägt. Stationierungen in Russland während des Krieges oder die Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten führte dazu, dass oftmals weite Strecken durch Europa zurückgelegt wurden. Auch die Geschichte der Spätaussiedler in den 1990er-Jahren lässt sich an einigen Karten ablesen. Deutlich machen diese Karten vor allem, dass die meisten Familien, anders als von den Schülern angenommen, nicht seit vielen Generationen in Nordhorn leben, sondern zum Teil aus ganz anderen Teilen der Welt zugezogen sind. Die Ergebnisse des Workshops werden am Landschaftag der Emsländischen Landschaft am 4. November im Kloster Frenswegen präsentiert.

