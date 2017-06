Viele Fragen offen zum künftigen Busverkehr

Nordhorn. Die Bahnverbindung Bad Bentheim-Nordhorn-Neuenhaus soll ab Ende 2018 das Rückgrat des Grafschafter Nahverkehrs werden. Das hat erhebliche Auswirkungen auf das Busliniennetz. Seit kurzem liegen erste Entwürfe für das künftige Liniennetz vor, das endgültige Netzkonzept soll spätestens Ende dieses Jahres stehen. Zuständig ist nicht die Stadt Nordhorn, sondern der Landkreis als gesetzlicher Aufgabenträger.

Sicher ist bereits, dass es die bisherige Buslinie 100 als durchgehende Verbindung von Emlichheim über Nordhorn bis nach Bad Bentheim dann nicht mehr geben wird. Aber welche Auswirkungen ergeben sich für den Nordhorner Stadtverkehr? Das war unlängst Thema im Verkehrsausschuss des Rates.

Da das Busliniennetz der Kreisstadt im Kern seit mehr als 15 Jahren nicht angepasst wurde, wünschen Bürger und Politik schon lange Modernisierungen. Sie könnten nun im Zusammenhang mit der Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs und der Inbetriebnahme der Nordumgehung erfolgen.

Die Liste der Wünsche ist lang: So fordern Politiker die Erreichbarkeit der Wohngebiete westlich der Euregiostraße (Sonnenteich, Birkenvenn, Vogelpool) und auch der neuen Wohngebiete im Deegfeld per Bus. Andere plädieren für die Anbindung des neuen Wohngebiets Rawe-West sowie der Siedlung Am Strampel. Auch die Euregio-Klinik soll per Bus besser erreichbar werden. Wünschenswert wäre aus Sicht der Stadt auch eine Anbindung der Volkshochschule, des Evangelischen Gymnasiums und des NINO-Areals.

Welche dieser Wünsche sind realisierbar? Vertreter des Landkreises stellten im Ausschuss erste Entwürfe für das künftige Liniennetz vor. Sie zeigen, dass ein Teil dieser Wünsche berücksichtigt werden soll, werfen aber zugleich viele Fragen auf.

So sind nicht alle Politiker von der Idee begeistert, dass die durchgehende Buslinie 100 künftig wegfällt. Stattdessen müssen die Fahrgäste im Nahverkehr künftig häufiger umsteigen zwischen Bus und Bahn. Trotzdem, so die Planer, werde die Gesamtfahrzeit deutlich kürzer sein als bisher.

Die Frage, ob die Neuordnung des Busliniennetzes die Fahrzeiten innerhalb von Nordhorn verkürzt, blieb offen. Kontrovers diskutiert wurde die Frage, wann ein Wohngebiet als „angebunden“ gilt. So verweisen die Verkehrsplaner darauf, für die Siedlungen am Sonnenteich und am Birkenvenn sei die Bushaltestelle Irisstraße innerhalb von sechs Minuten erreichbar. Politiker hielten dagegen: Das sei zu weit weg und werde nicht angenommen, zumal dafür die viel befahrene Euregiostraße überquert werden muss.

Dies war einer der vielen Punkte, die der Ausschuss den Verkehrsplanern als Anregung und Arbeitsauftrag mit auf den Weg gab. Die bisher konzipierten Anpassungen des Netzes seien kostenneutral, erklärte ein Vertreter des Landkreises. Die Umsetzung weiterer Linienwünsche oder eine Verdichtung der Taktzeiten würden aber zum Einsatz zusätzlicher Busse zwingen und zu deutlich höheren Kosten. Noch steckt die Neukonzeption des Netzes im „frühen Diskussionsstadium“. Bis Ende 2017 haben die Stadt und die übrigen Gemeinden die Möglichkeit, mit dem Kreis Änderungswünsche zu diskutieren.