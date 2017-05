Viele Fotos vom Schüttorfer Citylauf

his Schüttorf. Der Schüttorfer OLB-Citylauf hat einen neuen Sieger über 10 Kilometer. Der gebürtige Schüttorfer André Verwold, der in Moers lebt, nutzte die Abwesenheit von Seriensieger Gerold Hartger und beendete die achte Auflage des Stadtlaufes in einer Zeit von 36:14 Minuten vor den beiden LCN-Athleten Gerold Nyhoff und Jan Holboer auf dem ersten Platz. In der Frauenkonkurrenz lief Lokalmatadorin Imke Sumbeck (LCN) einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg ein.

Über 5 Kilometer hatte mit Klaus Eckstein ebenfalls ein LCN-Athlet klar die Nase vorn. Den Erfolg des Nordhorner Leichtathletik-Clubs machte Silvia Rode als 5-Kilometer-Siegerin perfekt. Während bei den Schüler- und Bambini-Läufen ein großer Andrang an der Startlinie herrschte, blieb der Trend bei den Teilnehmerzahlen über 5 und 10 Kilometer rückläufig.

