Viel Rauch um Nichts in der Blumensiedlung

Starker Rauch hat am frühen Freitagnachmittag die Anwohner in der Lindenallee und Schlieperstraße in Nordhorn verunsichert. Die Feuerwehr rückte folgerichtig an.

gn Nordhorn. Ein vermuteter Schornsteinbrand in einem Eckhaus an der Kreuzung Lindenallee Schlieperstraße in Nordhorn rief die Feuerwehr am Freitag gegen 14 Uhr auf den Plan. Laut Leitstelle sei es zu einer starken Verqualmung in dem Bereich gekommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Rauch bereits deutlich verringert. Dennoch kontrollierten die Feuerwehrleute das Gebäude mithilfe einer Wärmebildkamera von innen und über die Hubrettungsbühne von außen. Nach der Kontrolle war ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr nicht erforderlich.

Der Einsatz dauerte etwa eine halbe Stunde. Die Feuerwehr Nordhorn war mit der Hubrettungsbühne und zwei weiteren Fahrzeugen im Einsatz.