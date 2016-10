Viel los beim „Moonlight Shopping“ in Nordhorn

Moonlight Shopping in Nordhorn Bild / Bild kaufen Foto: Stephan Konjer

Das Wetter angenehm, die Hauptstraße gut gefüllt: Am Sonnabend war wieder „Moonlight Shopping“ in der Nordhorner Innenstadt. Und der Andrang war diesmal besonders groß. Hier einige Eindrücke in einer Bildergalerie.