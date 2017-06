Viel Anerkennung für das Mehrgenerationenhaus

tk Nordhorn. Um die Förderung des Bundesamtes für Familie, Senioren und Jugend für Mehrgenerationenhäuser auch in Zukunft zu erhalten, müssen sich Kommunen jetzt ganz formal zu diesen Einrichtungen bekennen. Per einstimmigen Beschluss tat das der Rat Nordhorn in seiner jüngsten Sitzung für das vom DRK betriebene Mehrgenerationenhaus (MGH) an der Schulstraße 19. Der Nordhorner Rat bestätigte, dass das Haus „in die Koordinierung der vorhandenen und geplanten Angebote zur Gestaltung des demografischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung im Wirkungsgebiet des Mehrgenerationenhauses eingebunden wird“.

Mehrere Ratsfraktionen nutzten den formalen Anlass, um die ehrenamtliche Arbeit an der Schulstraße inhaltlich zu loben. Neben Angeboten zur Kinderbetreuung werde hier seit Jahren älteren Menschen die Möglichkeit gegeben, Wissen und Erfahrungen an jüngere oder gleichaltrige Menschen weiterzugeben. Durch verschiedene haushaltsnahe Dienstleistungen werde versucht, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu optimieren und den Zusammenhalt zwischen den Generationen auch außerhalb der Familie zu stärken, hieß es anerkennend.

Das Bundesamt fördert das MGH seit vielen Jahren. Die Voraussetzungen für die Förderung haben sich in den vergangenen Jahren allerdings verändert. Nachdem die Stadt Nordhorn 2005 und 2006 Anschubfinanzierungen für das zunächst an der Dortmunder Straße unter der Regie des Vereins „Mehrgenerationenhaus e. V.“ entstandene MGH gewährt hat, war es seit 2012 erforderlich, dass die Stadt sich an der Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses beteiligt.

In Abstimmung mit der KAG (Kreisarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände) werden seit 2012 jährlich 5000 Euro für die Mehrgenerationeneinrichtung aus den zur Verfügung stehenden pauschalen Mitteln für die Förderung der Altentagesstätten direkt an das Deutsche Rote Kreuz gezahlt.

Das DRK hatte 2007 die Trägerschaft des MGH übernommen. Doch diese Kofinanzierung reicht für die Erlangung der Bundesmittel jetzt nicht mehr aus, berichteten die für Soziales zuständige Stadträtin Marlies Schomakers und Bürgermeister Thomas Berling. Wie die Leitung des MGH der Stadt mitgeteilt habe, verlange das Bundesministerium mittlerweile ein klares Bekenntnis der Kommune zum Mehrgenerationenhaus, damit weiter Bundesmittel fließen können.