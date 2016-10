Video vom Mädchentag im Jugendzentrum Nordhorn

Mehr aus diesem Ressort

An den Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen in Nordhorn hat der Landkreis zwei Klassenzimmer für 140.000 Euro modernisiert. Dadurch soll ein weiterer Schritt auf dem Weg in Richtung „Ausbildung 4.0“ beschritten werden. mehr...

Zu gleich zwei Einbrüchen ist es laut Polizei in der Nacht zu Montag in Nordhorn gekommen. Einmal brachen die Täter in eine Gaststätte ein, das andere Mal in eine Imbissbude. mehr...