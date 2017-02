Mehr aus diesem Ressort

Karl Sauvagerd aus Neuenhaus hatte viele Begabungen. Er schrieb, dichtete, malte, musizierte. Und er sammelte in den 1930er-Jahren heimische Pflanzen. Diese Sammlung hat seine Tochter nun den Heimatfreunden vermacht. mehr...

Ein 65-jähriger Kasache steht in Osnabrück vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vor, im August des vergangenen Jahres an einem Angelteich in Ringe einen Mann mit einem Brotmesser lebensgefährlich verletzt zu haben. mehr...