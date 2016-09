Video: Sanierung der Windmühle in Uelsen

Mehr aus diesem Ressort

Wegen eines Wasserschadens kann die Vechtetalhalle in Emlichheim derzeit nicht genutzt werden. Die Ursache ist noch unklar. Der Saisonauftakt der Zweitliga-Volleyballerinnen soll nicht in Gefahr sein. mehr...

In einem Gottesdienst ist Bodo Harms am Sonntag in sein Amt als Pastor der reformierten Gemeinde Uelsen eingeführt worden und ist nun für die Kirche in Uelsen und die Kapelle in Egge zuständig. mehr...