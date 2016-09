Video: Neue Brücke über Nordhorner Püntendamm

Brückenaustausch Püntendamm Die alte Holzbrücke am Püntendamm in Nordhorn ist am Mittwochmorgen ausgetauscht worden. Bild / Bild kaufen Foto: Stephan Konjer

Mit einem Kran haben Bauarbeiter am Mittwochmorgen die marode Holzbrücke am Püntendamm in Nordhorn gegen eine neue Stahlkonstruktion ausgetauscht. Das Bauwerk wird aber erst am kommenden Mittwoch freigeben.