Video: Küken schlüpfen im Tierpark Nordhorn

120 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 20 Jahren haben gemeinsam ein Musical rund um die Bibelgeschichte von Nehemia in Nordhorn auf die Bühne gebracht. mehr...

Großer Erfolg für die Nordhorner Musikschule beim Landesentscheid für „Jugend musiziert“ in Wolfenbüttel: Die Pianistin Constanzia Schumacher hat sich für den Bundeswettbewerb Anfang Juni in Paderborn qualifiziert. mehr...

Die Kaufmännisch Berufsbildenden Schulen haben vor Kurzem ausländische Jugendliche in die Grafschaft eingeladen. In einem Projekt verschafften sie sich einen Einblick in den deutschen Arbeitsmarkt. mehr...