Sollen Halter von sogenannten gefährlichen Hunderassen mehr Steuern zahlen? Die Gemeinde Uelsen findet „Ja“ und folgt einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Was sagen die Grafschafter dazu? mehr...

Der Hof Blekker im Feriengebiet von Uelsen wird erweitert. An der Straße Veldhoffs-Kamp, 320 Meter von der Hofstelle entfernt, sollen eine Anlage für betreutes Wohnen und ein Hostel mit Bed-and-Breakfast entstehen. mehr...

Sinus Lefers ist am Sonnabend im Alter von 90 Jahren in Neuenhaus gestorben. Als Stadt- und Samtgemeindedirektor war er knapp 30 Jahre Chef des Rathauses in der Dinkelstadt. Ein Nachruf. mehr...