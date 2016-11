Mehr aus diesem Ressort

Zum zweiten Mal gab es am Wochenende den „Gilhuser Bierwettbewerb“. Die Fachkenntnisse der Teilnehmer wurden auf die Probe gestellt. mehr...

In ihrer Version des „Froschkönigs“ haben die Freilichtspiele einen Märchenklassiker kindgerecht adaptiert. Bei der Premiere am Sonnabend im Schüttorfer Theater der Obergrafschaft gab es viel zu lachen. mehr...

Pilot Jens-Hendrik Mülstegen aus Veldhausen hat das Herbstwetter in der vergangenen Woche zu einem Rundflug über die Obergrafschaft genutzt. Hier eine Galerie seiner Bilder, aufgenommen im herbstlichen Abendlicht. mehr...

Vermutlich beim Sturz aus dem Führerhaus eines Lkw hat sich ein Fahrer in Schüttorf schwere Verletzungen zugezogen. Er war stark betrunken. Fremdverschulden schließt die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand aus. mehr...

Der Tourismus in Bad Bentheim boomt. Die Zahl der Übernachtungen ist in den ersten acht Monaten des Jahres 2016 um fast 9 Prozent gestiegen. Und auch die Einnahmen aus den Kurbeträgen zeigen ein deutliches Plus. mehr...