Video: Bescherung für Kinder in Euregio-Klinik

Nordhorn. Eine Freude trotz Krankenhausaufenthalt haben am Donnerstag die Johanniter 16 Kindern und Jugendlichen in der Euregio-Klinik gemacht. Die jungen Patienten müssen sehr wahrscheinlich die Weihnachtsfeiertage im Krankenhaus verbringen, weil sie zum Teil an einem schweren Grippe-Virus oder an einer Lungenentzündung erkrankt sind.

Diese ansteckenden Krankheiten waren auch der Grund, warum die eigentlichen Gäste nicht direkt an der kleinen Weihnachtsfeier auf der Kinder- und Jugendstation teilnehmen durften – fast alle mussten auf ihren Zimmern bleiben. Dank eines Mikrofons und Lautsprechern waren die Band „Hands up“ aus Nordhorn, Ortsverbandpfarrer Torsten Harenberg und die Johanniter-Mitglieder mit ihren Liedern, Geschichten, und kurzen Ansprachen aber auch dort gut zu verstehen.

Eine besondere Überraschung war der Besuch des Weihnachtsmannes und des Schwarzen Piets. Sie überreichten den Kindern und Jugendlichen kleine Geschenke. Der Weihnachtsbesuch zauberte sofort ein Lächeln auf die Gesichter der Patienten und ließ sie die Krankheit zumindest für einen kurzen Moment vergessen.

Die Idee zu der Aktion war erst vor ein paar Wochen entstanden, sagte Andrea Deters, ehrenamtliche Helferin bei den Johannitern: „Es ist zwar schade, dass die Kinder nicht direkt an der Weihnachtsfeier teilnehmen können. Aber so können wir ihnen trotzdem eine kleine Freude bereiten.“

