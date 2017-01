VHS bietet über 800 Angebote im neuen Semester

gn Nordhorn. Als „eine sehr ausgewogene Mischung aus bewährten und ganz neuen Angeboten mit echten Highlights“ beschreibt VHS-Direktor Dr. Tobias Pischel de Ascensao das neue Frühjahrsprogramm der Volkshochschule Grafschaft Bentheim. Das neue VHS-Programm liegt am Sonnabend den GN bei. Angeboten wird im neuen Semesterhalbjahr eine große Veranstaltungsbandbreite. Tobias Pischel de Ascensao verspricht: „Wieder haben wir über 800 Weiterbildungsveranstaltungen aus den Bereichen Gesundheit, EDV, Sprachen, Kultur, Pädagogik und berufliche Bildung im Angebot, sodass im Prinzip jeder etwas für seinen Geschmack oder sein Bildungsbedürfnis finden müsste.“ Direkt nach dem Erscheinen des Hefts beginnen viele der neuen Kurse. „Mit der Anmeldung sollte man also nicht allzu lange warten“, rät der VHS-Leiter.

Gesundheit: Der große Bereich Gesundheitsbildung ist traditionell gerade zu Jahresbeginn stark nachgefragt. „Der Jahreswechsel regt viele Menschen an, sich stärker um die eigene Gesundheit zu kümmern,“ weiß die stellvertretende VHS-Direktorin Karola Langenhoff aus Erfahrung. Das Programm bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Kursen in den Bereichen Fitness und Entspannung in nahezu allen Gemeinden in der Grafschaft. Sehr gefragt sind seit Jahren die bekannten Entspannungstechniken wie Hatha-Yoga, Qigong oder Tai-Chi sowie diverse Fitness-Kurse für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Begleitet wird das Kursprogramm von verschiedenen Vorträgen zu alltäglichen Gesundheitsthemen wie Herzschwäche, Heuschnupfen oder Krampfadern.

Ernährung: Passend zur Gesundheit wächst das Angebot im Bereich Ernährung und Kulinarisches. Fachbereichsleiterin Heike Kampmeier berichtet, dass im Frühjahr gerne regionale und saisonale Gerichte auf dem Plan stehen: „Spargel ist ein Muss im späten Frühjahr, aber auch die unterschiedlichen Länderküchen sind wieder stark vertreten. Wir kochen mexikanisch, italienisch, griechisch, persisch oder syrisch-aramäisch.“

Sprachen: Der Fachbereich Sprachen zeigt sich in seiner ganzen Breite. „Die VHS sieht sich traditionell auch als große Sprachenschule; diesem Anspruch werden wir mit zehn Sprachen, die bei uns gelernt werden können, gerecht,“ sagt Fachbereichsleiterin Susanne Koch-Glaß. Deutsch für Zugewanderte ist seit einiger Zeit ein Schwerpunkt dabei, jedoch kommen die klassischen Fremdsprachenangebote in Englisch, Niederländisch, Spanisch oder Französisch keineswegs zu kurz. Für Neueinsteiger mit Vorkenntnissen bietet es sich an, eine Einstufungsberatung in Anspruch zu nehmen, um aus der Vielzahl der Kurse den passenden zu finden. Neben den Schwergewichten sind auch Kurse in den etwas seltener gelernten Sprachen wie Schwedisch, Arabisch oder Polnisch im Programm.

Pädagogik und Kommunikation: Die Kursus- und Vortragsangebote im Fachbereich Pädagogik und Kommunikation richten sich unter anderem an interessierte Eltern, die sich über aktuelle Erziehungsfragen informieren möchten. Themen wie Pubertät, Grenzen in der Erziehung, AD(H)S oder Stärkung des Selbstvertrauens werden alltagsnah in verschiedenen Vorträgen behandelt. Im Frühjahr beginnt zudem ein neuer Lehrgang zur Qualifizierung als Kindertagespflegeperson. Weiterhin werden wieder Fortbildungen für Grundschullehrkräfte sowie Kindertagesstätten angeboten.

Berufliche Weiterbildung: Dieser Bereich bietet neue Fachlehrgänge mit anerkannten berufsbezogenen Abschlüssen. Im Frühjahr werden jeweils die Lehrgänge Handelsfachwirt, Wirtschaftsfachwirt, Finanzbuchhalter sowie Fachkraft Personalabrechnung beginnen. Darüber hinaus finden sich nebenberufliche Qualifizierungen in den Bereichen Hauswirtschaft, Demenzbetreuung, Heilpraktikerausbildung oder Palliative Care. Angebote in den „Soft Skills“ wie Zeitmanagement, Telefontraining oder Auftritt und Körpersprache runden das Programm ab. „Gerade im Bereich der beruflichen Bildung kann es sich übrigens lohnen, die Möglichkeiten zur finanziellen Förderung auszuloten,“ weist Fachbereichsleiterin Christine Krumtünger auf persönliche Beratung hin.

EDV: Im Bereich EDV und Web bietet die VHS nicht nur die klassischen Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene für die Office-Programme. Darüber hinaus findet sich eine Vielzahl von Schulungen zu speziellen Themen wie Datums- und Zeitberechnungen, finanzmathematische Funktionen, der Umgang mit sehr großen Dokumenten in Word oder spezielle Animationen in Präsentationsprogrammen. Zudem wird der zunehmenden Verbreitung von mobilen Geräten Rechnung in einem erweiterten Angebot getragen. Schulungen zu speziellen Programmen im Kreativbereich sowie zur eigenen Webseitengestaltung runden ein sehr vielfältiges Programm ab.

Kultur: Viele Veranstaltungen im Bereich Kulturelle Bildung regen zu eigener gestalterischer Tätigkeit an. Neben den bekannten Angeboten wie Holzbildhauerei, Malen und Zeichnen, Fotografie, Nähen stehen ganz neue Angebote – etwa zum Zeichnen von Karikaturen – auf dem Programm. Auch in diesem Jahr lädt die Sommerakademie zu Acrylmalerei, Bildhauerei mit Holz und Speckstein, Buchbinderei, Fotografie sowie Schmiedekunst ein. Neue Seminare und Vorträge zu Literatur, Philosophie, Musik und Geschichte bieten vielfach Gelegenheit, auch in kultureller Hinsicht den eigenen Horizont zu erweitern.

Vorträge: Der Bereich Politik, Gesellschaft und Umwelt wartet mit einigen hochkarätigen Vorträgen auf. „Wir sind sehr stolz darauf, dass bereits am 2. Februar Bundesminister a. D. Dr. Rudolf Seiters zu uns in die VHS kommt, um seine Autobiografie ,Vertrauensverhältnisse‘ vorzustellen. Sicherlich spielt da seine Verbundenheit mit seinem alten Wahlkreis eine gewisse Rolle,“ freut sich der VHS-Direktor. Auch der Amerikakenner Christoph von Marschall („Was ist mit den Amis los?“), die Publizistin Sineb El Masrar zum Thema „Emanzipation im Islam“ sowie der ehemalige ARD-Journalist Jörg Armbruster werden in Nordhorn erwartet. „Er hat sein neues Buch über deutsche Auswanderer nach Israel vor dem Holocaust im Gepäck,“ berichtet Tobias Pischel de Ascensao. Karten für diese Veranstaltungen sind in der VHS erhältlich.

Anmeldungen zu den Kursen sind möglich ab Montag persönlich in der VHS oder telefonisch unter 05921 83650, ab sofort im Internet unter www.vhs-grafschaft-bentheim.de, per E-Mail unter info@vhs-nordhorn.de oder mit der Anmeldekarte per Post oder Fax unter der Nummer 05921 836510.