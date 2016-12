VfL Wolfsburg will sich von Manager Allofs trennen

dpa Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg will sich von Geschäftsführer Klaus Allofs trennen. Das Aus des Sportchefs bei dem Bundesligisten ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur besiegelt. Eine offizielle Bestätigung gab es am Mittag nicht, sie soll aber spätestens morgen erfolgen. Neben der sportlichen Misere wird Allofs von führenden VW-Managern sein öffentliches Auftreten in den vergangenen Wochen zur Last gelegt. Wolfsburg hat nach 14 Spielen nur zehn Punkte - das ist die schlechteste Bilanz der Vereinsgeschichte.