VfL will Gegner nicht beim Feiern zusehen

Der VfL Weiße Elf empfängt am Sonnabend den Tabellenführer BW Papenburg, der in Nordhorn die Meisterschaft klar machen kann. Doch darauf hat der VfL keine Lust. Ein Blick auf den 28. Spieltag der Fußball-Bezirksliga.

Nordhorn. Es ist das Wochenende, an dem Blau-Weiß Papenburg die Meisterschaft perfekt machen kann. Dem Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga aus dem Emsland ist der Titel nicht mehr zu nehmen, wenn der FC Schüttorf 09 am Freitag nicht in Dörpen gewinnt oder wenn der Spitzenreiter selbst beim Auftritt beim VfL Weiße Elf Nordhorn am Sonnabend um 17 Uhr mindestens einen Punkt mitnimmt.

Die Nordhorner Fußballer haben nur bei der zweiten Variante Einfluss auf den Ausgang – und den möchten sie unbedingt ausüben. „Ich will nicht, dass Papenburg bei uns Meister wird“, stellt VfL-Spielertrainer Dennis Brode klar. Und er erklärt auch, warum: „Man schaut einfach nicht gerne anderen beim Feiern zu“, ergänzt er. Der Jubel der Emsländer auf dem Platz am Ootmarsumer Weg wäre für die Gastgeber besonders schmerzhaft, da sie bis vor ein paar Wochen noch der größte Konkurrent der Papenburger und in Schlagdistanz zum Spitzenreiter waren. „Wir haben es dann selbst verbockt“, findet Brode klare Worte. Zwei Punkte aus den vergangenen drei Spielen waren zu wenig, um dem Tabellenführer noch einmal Druck machen zu können. „Zwei Punkte, die wir nicht einmal verdient hatten“, wie der VfL-Coach anmerkt.

Dass mit den Papenburgern aber das beste Team der Liga in der Tabelle ganz oben steht, sieht auch Brode ein. „Sie werden am Ende verdient Meister“, sagt er und erklärt: „Sie sind als Mannschaft total schwer ausrechenbar.“

Während sich die Emsländer schon auf die große Party voller Vorfreude vorbereiten können, hat sich die Stimmungslage bei den Nordhornern, die vor einigen Wochen noch von Sieg zu Sieg marschierten, geändert. „Die Euphorie ist dahin“, bestätigt Brode. Und deshalb will der Spielertrainer der Nordhorner gegensteuern – und hat kurzerhand für Sonnabend eine eigene Mannschaftsfeier angesetzt. „Wir spielen in der Rückrunde nur einmal Sonnabend, da muss man das ausnutzen“, sagt Brode und hofft, dass das die einzige Feier bleibt, die die Nordhorner an diesem Wochenende miterleben.

Die weiteren Spiele:

Blau-Weiß Dörpen – FC Schüttorf 09 (Freitag, 19.30 Uhr). Der FC Schüttorf 09 kann den Titelkampf in der Fußball-Bezirksliga entscheiden: Gewinnen die Obergrafschafter nicht in Dörpen, ist Papenburg der erste Platz nicht mehr zu nehmen. „Wir haben es in der Hand“, lacht Schüttorfs Trainer Michael Schmidt und ergänzt: „Es ist eh nur eine Frage der Zeit, dass Papenburg Meister wird.“ Der FC 09 will den zweiten Rang absichern und befindet sich bei diesem Vorhaben auf einem guten Weg. „Wir haben uns vorgenommen, die letzten fünf Spiele zu gewinnen. Davon haben wir jetzt zwei erfolgreich absolviert“, rechnet Schmidt vor und folgert: „Es ist unser Anspruch, auch aus Dörpen die drei Punkte mitzunehmen.“ Den Schüttorfern fehlen neben dem länger verletzten Torhüter Daniel Brink (Handbruch) auch Hanjo Prondzinski (Urlaub) und Marcel Knoop (Knorpelschaden).

Union Lohne – Olympia Laxten (So., 14.30 Uhr). Auch die Lohner wollen ihren derzeitigen vierten Rang verteidigen. Dafür taten sie im direkten Duell mit dem Verfolger SV Eintracht TV am vergangenen Wochenende alles. „Für ein Spiel, in dem es um nichts mehr ging, war es sehr intensiv“, sagt Union-Coach Ralf Cordes zu diesem spektakulären 2:2. „Unser Ziel haben wir erreicht: Wir haben den Abstand gehalten“, ergänzt er. Allerdings gab es auch schlechte Nachrichten: Die Verletzung von Thomas Müller hat sich als Sehnenriss im Knie herausgestellt. „Er wird sechs Monate ausfallen. Das ist bitter – auch schon mit Blick auf die nächste Saison“, sagt Cordes. Gegen Laxten fehlen außerdem der gesperrte Diyar Acar und Andre Schnettberg (Adduktorenzerrung). „Laxten braucht noch den einen oder anderen Punkt. Das wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel“, sagt Cordes.

TuS Gildehaus – FC Leschede (So., 14.30 Uhr). Zwei Siege aus den verbleibenden drei Duellen dürften dem TuS aller Voraussicht nach zum Klassenerhalt reichen. Und auf dem Papier gibt es dabei keine einfachere Aufgabe als ein Heimspiel gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten aus Leschede. „Es wird ein ähnliches Spiel wie das gegen Wietmarschen“, warnt jedoch TuS-Coach Wolfgang Schmidt. Beim ebenfalls bereits abgestiegenen SVW kam der TuS nicht über ein 0:0 hinaus, bevor am Mittwoch eine 1:3-Niederlage gegen den SV Eintracht TV folgte. „Wir sind nicht mehr in dem Rhythmus wie noch vor zwei Wochen“, meint Schmidt und stellt fest: „Spielerisch ist das bei uns nicht mehr top.“ Gegen Leschede fordert er die richtige „Zweikampfmentalität“.

SV Eintracht TV Nordhorn – SC Spelle-Venhaus II (So., 15 Uhr). Den achten Sieg im zehnten Auftritt unter dem neuen Trainer Zoran Milosevic haben die Nordhorner am Mittwoch in Gildehaus eingefahren. Nach dem hart erkämpften Unentschieden in Lohne am Sonntag und dem darauffolgenden Nachholspiel sorgt sich der Eintracht-Coach vor allem um die Fitness seiner Spieler. „Ich muss sehen, wie sich der eine oder andere Spieler jetzt fühlt“, sagt er. Durch den Dreier in Gildehaus ist sein Team in der Tabelle an den Spellern vorbeigezogen, die in der Hinrunde noch als Aufsteiger in der Spitzengruppe der Liga mitgemischt haben. „Wir wollen wieder guten, offensiven Fußball zeigen und das Spiel gewinnen“, gibt Milosevic die Ausrichtung für das vorletzte Heimspiel der Saison für seine Mannschaft vor.