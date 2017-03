VfL Weiße Elf ist froh über Schiri und drei Punkte

Nordhorn. „Ich bin froh, dass er da ist“, sagte Thomas kleine Lögte, Trainer des VfL Weiße Elf, und meinte den Schiedsrichter. Eigentlich ist das bei einem Fußballspiel eine Selbstverständlichkeit, die nicht erwähnt werden muss, doch im Fußball-Bezirk Weser-Ems war das am Wochenende anders.

Der Grund: Die Unparteiischen streikten – und deshalb waren die Vereine aufgefordert, kurzfristig andere Lösungen zu finden, wenn sie, wie der VfL in der Bezirksliga, ihre Partien austragen wollten. Die Nordhorner nutzten das Internet, wendeten sich an die Ansprechpartner der Klubs aus Westfalen und wurden bei Fortuna Gronau fündig: Schiedsrichter-Obmann Miktat Mercan erklärte sich bereit, die Partie zu pfeifen. „Da wir am Sonntag frei hatten und es uns Spaß macht, Schiedsrichter zu sein, haben wir zugesagt“, erklärte der Referee, der mit einer Schiedsrichter-Assistentin auflief. Den Job an der anderen Seitenlinie musste Emsbürens Betreuer übernehmen – weil der zweite Linienrichter kurzfristig abgesagt hatte. „Es war ihm zu riskant“, sagte Mercan, der davon berichtete, dass der von einigen ebenfalls angesprochenen Schiedsrichtern alarmierte westfälische Verband es „nicht empfohlen“ habe, in Niedersachsen einzuspringen. „Wir nehmen das Risiko auf uns“, sagte Mercan – und die beiden Vereine dankten es ihm und seiner Kollegin.

Denn statt eines spielfreien Wochenendes ging es für den VfL und Concordia normal um Punkte. In der ersten Hälfte machten es die Teams dem Unparteiischen, der sonst in der Kreisliga pfeift, leicht: Zwei unstrittige Gelbe Karten zückte er, ließ ansonsten viel laufen und sich nicht auf Diskussionen mit den Akteuren ein, die jedoch auch etwas verhaltener bei diskussionswürdigen Entscheidungen protestierten als gewöhnlich. „Der Schiedsrichter ist für uns eigentlich immer tabu“, verdeutlichte VfL-Coach Thomas kleine Lögte.

Dass die Nordhorner in der ersten Hälfte unzufrieden waren, lag dabei viel eher an ihrer Leistung als am Referee. Emsbüren ging durch Philipp Albers verdient in Führung (18.). „Unsere erste Hälfte war schlecht“, gestand kleine Lögte, der in der Pause mit „einer sachlichen Ansprache“ sein Team wachrüttelte und doppelt wechselte.

Mit Erfolg: Direkt nach Wiederbeginn erzielte Carsten Hennekes das 1:1 (46.) und der Kapitän legte auch das 2:1 für Hendrik Deelen auf (70.). Die Gastgeber dominierten den zweiten Durchgang und erhöhten mit dem schönsten Tor des Spiels: Marco Löffler zirkelte einen Freistoß aus 30 Metern zum 3:1 in den Winkel (81.). Emsbüren wachte im zweiten Durchgang, in dem Schiedsrichter Mercan wenig zu tun hatte, erst spät auf und machte die letzten Minuten durch das 2:3 von Pascal König noch einmal spannend (88.).

Es blieb aber beim knappen VfL-Sieg und dem positiven Nordhorner Fazit nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel des Jahres. Nur Schiedsrichter Mercan hatte noch Restzweifel, ob sein Einsatz in Nordhorn wirklich die richtige Entscheidung gewesen war: „Vielleicht kostet mich das die Karriere“, lachte er. Doch mit 44 Jahren ist der Bundesliga-Zug für ihn sowieso schon abgefahren.