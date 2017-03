VfL Weiße Elf gewinnt Derby gegen SV Eintracht TV

In einem Stadtduell auf Augenhöhe hatte der VfL Weiße Elf das Quäntchen Glück auf seiner Seite. Am Ende stand es 2:0 für die Gastgeber, die in der Fußball-Bezirksliga den achten Sieg in Serie einfuhren.

Den Treffer zur 1:0-Führung des VfL Weiße Elf erzielte Marco Löffler in der 50. Minute. Fotos: Wohlrab

gn Nordhorn. Der VfL Weiße Elf bleibt in der Fußball-Bezirksliga die Mannschaft der Stunde. Am Sonntag entschieden die Nordhorner das Stadtderby gegen den SV Eintracht TV mit 2:0 (0:0) für sich und feierten damit den achten Sieg in Serie. Die Treffer vor rund 400 Zuschauern im Grenzland-Stadion erzielten Marco Löffler (50.) und Timo Kepplin (90.).

„Das war sicherlich nicht unsere beste Leistung. Aber unterm Strich zählen die drei Punkte“, sagte Dennis Brode. Beim Blick auf die Tabelle verfallen der stürmende Spielertrainer und sein Kollege Thomas kleine Lögte aber weiterhin nicht in überschwängliche Euphorie. „Momentan sieht es zwar gut aus, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Heute genießen wir den Derbysieg, und dann wird das Spiel auch ganz schnell abgehakt. Am kommenden Wochenende wartet in Lohne eine ganz knifflige Aufgabe auf uns“, so die beiden Übungsleiter.

Der SV Eintracht TV hatte im ersten Durchgang insgesamt mehr vom Spiel. Die beste Möglichkeit gehörte aber dem VfL Weiße Elf. Eine Minute vor dem Pausenpfiff zielte Marco Löffler bei seinem Versuch aus dem Getümmel allerdings etwas zu genau und traf aus neun Metern nur den rechten Pfosten. In der 20. Minute scheiterte Timo Kepplin zudem mit einem Schuss am gut reagierenden SVE-Schlussmann Piotr Grzesiak. Die beiden Möglichkeiten des Fusionsvereins vom Heideweg waren jeweils Kopfbälle. Stefan Lako setzte die Kugel nach einer Ecke knapp über den Querbalken (28.), Florian Azevedo Kamp scheiterte an VfL-Torhüter Florian Bloemen (37.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhten die Gastgeber den Druck. Nachdem Tim Stülzebach Sekunden nach Wiederanpfiff knapp neben den rechten Pfosten geschossen hatte, brachte Marco Löffler den VfL Weiße Elf in der 50. Minute in Führung. Der Mittelfeldmann spitzelte die Kugel aus kurzer Distanz über Piotr Grzesiak hinweg in die Maschen.

Mit zunehmender Spielzeit erhöhte der SVE dann immer mehr den Druck und hatte nach 73 Minuten die große Chance zum 1:1. Florian Azevedo Kamp scheiterte mit einem Handelfmeter an Florian Bloemen. Der Keeper hielt den Schuss dabei sogar fest. „Der Ausgleich wäre sicherlich nicht unverdient gewesen“, gab Brode zu. Zumal Mirkan Dönmez vier Minuten später eine weitere gute Möglichkeit der Gäste vergab. In der Schlussminute machte der VfL Weiße Elf den Sack dann aber endgültig zu. Torschütze zum 2:0 war Timo Kepplin, der ein Brode-Zuspiel nach einem Konter vollendete.

