VfL Weiße Elf feiert einen souveränen Sieg

Nordhorn. Das war eine klare Sache: Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf Nordhorn haben ihr Heimspiel gegen den SV Wietmarschen mit 5:1 (2:0) gewonnen. „Endlich mal wieder ein souveräner Sieg“, sagte VfL-Coach Thomas kleine Lögte, dessen Mannschaft einen Traumstart ins Derby erwischte. Die Gastgeber lagen nach Treffern von Timo Kepplin (2.) und Dennis Brode bereits nach sieben Minuten mit 2:0 in Führung. Mit Blick auf die Startphase stellte SVW-Trainer Norbert Wübbels fest: „Wir haben es dem VfL Weiße Elf relativ einfach gemacht, denn wir haben die ersten Minuten verschlafen.“ Darüber hinaus kritisierte der Coach die hohe Zahl an Ballverlusten seines Teams sowie die Tatsache, dass die Wietmarscher nicht richtig in die Zweikämpfe kamen. Zwar besserte sich dieses Mitte der ersten Halbzeit etwas, der VfL Weiße Elf dominierte aber die Partie und war jederzeit Herr der Lage.

Im zweiten Durchgang durchkreuzten die Gastgeber mit einem schnellen Tor die Pläne der Wietmarscher, auf den Anschlusstreffer oder gar den Ausgleich zu drängen. Marco Pinheiro erzielte in der 54. Minute das 3:0. „Das war natürlich die Vorentscheidung. Für uns ging es dann darum, das Spiel so gut wie möglich zu Ende zu spielen“, sagte Wübbels.

Der VfL Weiße Elf spulte sein Pensum nun souverän herunter und legte in der 64. Minute durch einen Flachschuss von Hendrik Deelen den vierten Treffer nach. Für Ergebniskosmetik aus Sicht der Gäste sorgte der eingewechselte Rene Mielcarek (86.), ehe erneut Kepplin mit einem sehenswerten und überlegten Fernschuss in den linken Torwinkel den 5:1-Endstand herstellte (90.).

„Der Sieg war – auch in der Höhe – verdient. Es wären sogar zwei, drei Tore mehr möglich gewesen. Insgesamt hat es die Mannschaft aber gut zu Ende gespielt“, sagte VfL-Trainer kleine Lögte. Eine Tatsache drückte allerdings ein wenig auf die Stimmung des Übungsleiters. „Das Gegentor nervt“, machte der Coach kein Geheimnis daraus, dass er lieber einen „Zu-Null-Sieg“ gesehen hätte.

Olympia Laxten – TuS Gildehaus 4:0 (3:9)

Der von Ausfällen geplagte Fußball-Bezirksligist TuS Gildehaus hat sein Auswärtsspiel bei Olympia Laxten mit 0:4 (0:3) verloren. „Heute saß nichts drin für uns, zumal wir nach sechs Minuten mit 0:2 zurückgelegen haben“, berichtete TuS-Betreuer Dieter Wieking. Die Gildehauser verbuchten im ersten Spielabschnitt keine einzige Torchance. Zudem entschied der Schiedsrichter in der 42. Minute auf Strafstoß für die Emsländer, als TuS-Kapitän Sven Brandt den Ball nach Ansicht der Gäste regelkonform zur Ecke grätschte. Laxten ließ sich die Elfmeterchance nicht entgehen, Mirko Köster verwandelte zur 3:0-Pausenführung. Der TuS kam im gesamten Spielverlauf nur zu einer echten Torchance: Tim kleine Vennekate köpfte den Ball in der 69. Minute über das Tor. Die Gäste nahmen im zweiten Durchgang Tim Heddendorp und Daniel Zwafing vorsichtshalber vom Feld. Laxten hatte neben dem Tor zum 4:0-Endstand noch zwei weitere gute Chancen, die ungenutzt blieben. In den letzten 20 Minuten der Partie passierte nicht mehr viel, beide Mannschaften ließen das Spiel austrudeln. „Wenn wir nicht alle Mann an Bord haben, sind wir nicht ligatauglich. Der Substanzverlust ist dann einfach zu groß“, sagte TuS-Betreuer Wieking, dessen Mannschaft noch sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang hat.

Union Lohne – SC Spelle-Venhaus U 23 1:3 (0:1)

Union Lohne hat das Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga gegen die U 23-Mannschaft des SC Spelle-Venhaus mit 1:3 (0:1) verloren. „Ich kann der Mannschaft kein schlechtes Zeugnis ausstellen. Zwischen der 15. und 80. Minute haben wir es gut gemacht“, sagte Union-Coach Ralf Cordes. In einem über lange Zeit gut geführten Spiel gaben dann aber Unzulänglichkeiten den Ausschlag: In der Offensive nutzten die Lohner gute Chancen nicht und in der Defensive sorgten individuelle Aussetzer für Rückschläge. Union brauchte eine Viertelstunde, um ins Spiel zu finden, hätte aber bereits in der 4. Minute in Führung gehen können: Kamaljit Singh scheiterte am Speller Keeper. In der Folgezeit gab es Chancen auf beiden Seiten, von denen Artem Popov eine in der 36. Minute zur Pausenführung der Gäste nutzte. Im zweiten Durchgang spielten die Lohner noch zwingender, ließen abgesehen von Singhs Ausgleichstreffer (53.) aber gute Möglichkeiten aus: Dennis Tengen und Singh liefen auf das SC-Tor zu (61.), Tengens Schuss war dann aber weder Querpass auf Singh noch ein präziser Abschluss – der Ball strich am Gehäuse vorbei. Wenig später scheiterte zudem Singh am Keeper (63.). „In der Phase muss eigentlich das 2:1 fallen“, sagte Cordes, dessen Mannschaft dem Gegner dann noch durch individuelle Fehler zwei Tore ermöglichte.