VfL Weiße Elf besiegt Eintracht mit 5:2

Nordhorn. Die Sorgen beim SV Eintracht TV werden immer größer: Der Nordhorner Fußball-Bezirksligist verlor am Freitagabend das Stadtduell gegen den VfL Weiße Elf auf eigenem Platz nach einer erschreckend schwachen ersten Halbzeit mit 2:5 (0:4). Es war die vierte Niederlage in Folge, davon die dritte im Eintracht-Stadion. Die Gäste vom Ootmarsumer Weg kletterten durch den Erfolg auf den fünften Tabellenplatz; Spielertrainer Dennis Brode traf gegen seinen früheren Verein gleich vier Mal.

Immerhin: Der SV Eintracht TV verhinderte nach der Pause ein noch größeres Debakel. Der VfL ließ es im zweiten Durchgang etwas gemächlicher angehen und lud den Gegner wieder ins Spiel ein. Sergen Dönmez und Spielertrainer Deniz Baysoy mit einem Elfmeter nach Foul an Artur Agblo verkürzten auf 2:4, für einen Sieg kamen die Eintrachtler aber längst nicht mehr in Frage – zumal die Gäste nach diesen Gegentoren wieder die Spielkontrolle an sich rissen. Brode rundete seine Rückkehr an den Heideweg noch mit seinem vierten Treffer ab.

Brode und seine Teamkollegen benötigten nicht lange, um auf Temperatur zu kommen. Nach gerade einmal 20 Minuten lagen die Gäste in einem einseitigen Derby durch einen Brode-Doppelpack 2:0 vorne, in der nächsten Viertelstunde erhöhten sie ihren Vorsprung gegen chancenlose Gastgeber auf 4:0.

Dennis Brode traf am Freitagabend gegen seinen Ex-Verein gleich vier Mal. Vor allem in der ersten Halbzeit war der gastgebende SV Eintracht TV chancenlos.

