VfL Weiße Elf besiegt Blau-Weiß Dörpen mit 4:0

Beim Bundesliga-Absteiger ThSV Eisenach kassierte die HSG Nordhorn-Lingen am Freitag eine 25:27-Niederlage. Bis vier Minuten vor Ende war das Zweistädteteam gut im Spiel, dann aber gelangen Eisenach vier Tore in Folge. mehr...

In der Fußball-Bezirksliga stehen am Sonntag schwere Heimspiele für die so unterschiedlich gestarteten Aufsteiger an: Gildehaus erwartet Union Lohne zum Topspiel, in Wietmarschen ist Tabellenführer Schüttorf zu Gast. mehr...