dpa Monte Carlo. Sebastian Vettel hat 16 Jahre nach Michael Schumachers Triumph wieder für einen Ferrari-Sieg in Monaco gesorgt. Dank einer cleveren Strategie und einer makellosen Leistung zog Vettel in Monte Carlo im Teamduell an dem von der Pole Position gestarteten Kimi Räikkönen vorbei. Der viermalige Formel-1-Weltmeister baute durch den den dritten Sieg in dieser Saison seinen Vorsprung auf WM-Widersacher Lewis Hamilton auf 25 Punkte aus.