Verwunderung über „eingemauerten“ Lastwagen

Bild 1 / 2 Wie eingemauert steht der Lastwagen in der Baustelle in Bad Bentheim. Foto: Henrik Hille

Von Henrik Hille

Was macht ein LKW in der Baugrube — und wie kommt er dort wieder heraus? In einer Baustelle in Bad Bentheim steht ein LKW mitten in einer Baustelle. Was nach einem Missgeschick aussieht, ist die Absicht der Bauarbeiter.