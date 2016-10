Davor haben Hundebesitzer Angst: Ihr Tier findet beim Gassi gehen ein vergiftetes Stück Fleisch, frisst es und geht daran zugrunde. Ein Warnruf vor so einem Giftköder in Schüttorf verbreitet sich nun auf Facebook.

Verwirrung um Giftköderwarnung in Schüttorf

Schüttorf. Unbekannte sollen im Bereich des Bentheimer Waldes und im Neubaugebiet Nordhorner Straße in Schüttorf Giftköder ausgelegt haben. Davor hat ein Nutzer am Dienstag in einer Gruppe des sozialen Netzwerks Facebook gewarnt. Der Beitrag hat viele Hundebesitzer aufgeschreckt. Sie zeigten sich schockiert oder bedankten sich für den Hinweis und manch einer beschimpfte den oder die mutmaßlichen Täter.

Bei der Polizei hat sich bis Mittwochnachmittag allerdings niemand gemeldet und den mutmaßlichen Giftköder angezeigt, teilte Dennis Dickebohm auf GN-Nachfrage mit. „Wir gehen solchen versuchten Straftaten nach – wenn wir davon in Kenntnis gesetzt werden – und sichern Beweise“, sagte der Polizeisprecher. Doch das sei in diesem Falle nicht geschehen.

Hund soll Plastiktüte aus dem Gebüsch gezogen haben

In der Facebook-Gruppe heißt es dagegen, dass das Ordnungsamt informiert sei. Dort wird das bestätigt. Am Dienstag habe eine Frau im Ordnungsamt Schüttorf angerufen und von einer kleinen schwarzen Tüte – ähnlich einem Hundekotbeutel – gefüllt mit einem Fleischstück berichtet, die ihr Hund aus dem Gebüsch gezogen habe. Die Frau habe den Fund aber bereits im Mülleimer entsorgt. Dennoch sei der Bauhof beauftragt, sich der Sache anzunehmen und die Fundstelle zu überprüfen. Ob es sich tatsächlich um einen befürchteten Giftköder gehandelt hat, ist aber offen.

Polizeisprecher Dennis Dickebohm rät daher in solchen Verdachtsfällen dazu, den Fund der Polizei mitzuteilen und den Beamten zu übergeben. Ein Beitrag auf Facebook mit unbewiesenen Behauptungen helfe dagegen niemandem weiter. „Nur wenn wir informiert sind, können wir die Täter ermitteln“, sagte Dickebohm. Falls also Spaziergänger in Schüttorf erneut einen verdächtigen Fund machen, sollten sie die Polizei anrufen. Bestätige sich der Verdacht, werde umgehend gewarnt.