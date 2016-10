Verwirrung um Boxweltmeister Tyson Fury

dpa London. Boxweltmeister Tyson Fury hat für Verwirrung gesorgt. Drei Stunden nachdem der Brite seinen Rücktritt via Twitter erklärte hatte, wies er dies als Scherz zurück. „Hahahaha, ihr denkt, ihr werdet den GYPSYKING so einfach los!!! Ich werde bleiben. #TheGreatest zeigt euch nur, was die Medien wollen. Tut tut“, schrieb Fury. In einem weiteren Tweet meinte er: „Sobald es mir besser geht, werde ich das verteidigen, was mein ist, den Schwergewichts-Thron.“ Der Bezwinger von Wladimir Klitschko hatte schon mehrfach in seiner Karriere von Rücktritt gesprochen.