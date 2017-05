Verwirrung um Befragung zum Verkehrsverhalten

Der Landkreis Grafschaft Bentheim befragt derzeit ausgewählte Einwohner zu ihrem Verkehrsverhalten. Doch der Brief hat in vielen Haushalten Fragen aufgeworfen.

Nordhorn. Mit einer freiwilligen Umfrage will der Landkreis wissenschaftliche Ausgangsdaten für die Weiterentwicklung des Nahverkehrsplans erhalten. Dazu hat das Planungsbüro VIA eG aus Köln im Kreisauftrag 20.500 zufällig ausgewählte Grafschafter angeschrieben. Mithilfe eines anonymen Fragebogens sollen am Donnerstag, 11. Mai, Daten über die zurückgelegten Wege und Verkehrsmittel erfasst werden, um den Bedarf der Menschen zu ermitteln und das Angebot darauf abzustimmen.

Einige Empfänger zeigten sich irritiert, dass auch Kinder ab sechs Jahren für die Befragung ausgewählt wurden. Es handelt sich dabei keineswegs – wie von einigen vermutet – um einen Fehler. „Auch Kinder legen Wege zurück. Für uns sind diese Daten ebenso wichtig“, sagt Kreissprecher Jürgen Hartmann. Kinder seien beispielsweise zu Fuß, im Bus, mit dem Rad oder als Beifahrer im Auto unterwegs zu Schulunterricht, Sport oder um Freunde zu treffen. Hartmann rät Eltern, die Fragebögen für ihre Kinder – gerne auch mit ihnen zusammen – auszufüllen. Die Daten seien wichtig, um Haltestellen oder Buslinienführungen zu überprüfen.

Fragebogen am PC ausfüllbar

Der sechseitige Fragebogen – mit einer Hinweisseite – ist in drei Bereiche gegliedert: generelle Fragen zu Haushalt und Personen, ein Wegeprotokoll und Fragen zur Nutzung von Fahrrad, Bus und Bahn. Im Bereich der Mobilitätsforschung sind solche Befragungen zum alltäglichen Verkehrsverhalten Standard; in Deutschland werden derzeit über 135.000 Haushalte mit ähnlichen Grundfragen bei der Umfrage „Mobilität in Deutschland“ angeschrieben.

Die anonyme Befragung zum Verkehrsverhalten der Grafschafter ist auch am Bildschirm ausfüllbar. Angeschriebene können sich hier den Fragebogen als PDF-Formular herunterladen und ausgefüllt auf dieser Seite hochladen.

Die Ergebnisse der Erhebung sollen in wenigen Monaten vorliegen. Bereits im Jahr 2011 wurden Grafschafter befragt. Auch damals wurden Kinder angeschrieben.

Rückfragen zu der Befragung sind beim Kreis unter der Telefonnummer 05921 961600 vom 10. Mai bis zum 12. Mai in der Zeit von 09.00 bis 20.00 Uhr und darüber hinaus zu den üblichen Öffnungszeiten der Kreisverwaltung möglich.