dpa Bremen. Die Vermüllung der Meere steht ab heute im Mittelpunkt einer dreitägigen Konferenz mit Vertretern der G20-Staaten in Bremen. Dabei geht es um Möglichkeiten, wie die Plastikmüll-Belastung eingedämmt werden kann. Über einen Aktionsplan soll dann auf dem G20-Gipfel im Juli in Hamburg beraten werden. An der Konferenz in Bremen werden auch Wissenschaftler und Experten teilnehmen. Nach Schätzungen befinden sich zurzeit mehr als 140 Millionen Tonnen Plastik in den Meeren.