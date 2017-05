Versuchter Mord: Polizei ermittelt wegen Steinwurf

Unbekannte haben am Mittwochabend zwischen Geeste und Twist Gegenstände auf die Autobahn 31 geworfen. Dabei trafen sie ein Auto.

gn Geeste/ Twist. Die unbekannten Täter sollen am Mittwoch gegen 20.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Geeste und Twist von einer Brücke Gegenstände auf die Autobahn geworfen haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei haben die Unbekannten von einer Brücke vermutlich Steine auf die Fahrbahn der A31 in Richtung Papenburg geworfen.

Durch die Gegenstände wurde ein durchfahrender Mercedes eines 48-jährigen Mannes aus Erlangen getroffen und die Windschutzscheibe durch zwei Löcher zerstört. Der Mann wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Vier Brücken kommen in Frage

Der genaue Tatort kann derzeit nicht angegeben werden. Es könnte sich im genannten Abschnitt um vier Brücken handeln. Dieses sind die Brücke über die Twister Straße (km 124,3), am Braukdiek (km 126,0), über die Heidkampstraße (km 128,3) und die Ulmenstraße (km 129,4).

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet und die Polizei in Meppen und Lingen arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung dieses Verbrechens. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.