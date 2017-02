Versuchte Tötung von Ringe vor Gericht

Ein 65-jähriger Kasache steht in Osnabrück vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vor, im August des vergangenen Jahres an einem Angelteich in Ringe einen Mann mit einem Brotmesser lebensgefährlich verletzt zu haben.

Osnabrück/Ringe. Der erste Verhandlungstag im Landgericht ist bereits nach einer Viertelstunde beendet. Nachdem der Angeklagte von Wachmännern in den Saal geführt worden ist, verliest der Staatsanwalt die Anklageschrift: Es war Sonnabend, der 13. August des vergangenen Jahres, als sich vier Männer an einem Angelteich in Ringe trafen. Der beteiligte gebürtige Kasache soll an diesem Tag verschiedene alkoholische Getränke konsumiert haben. Ohne erkennbare Streitigkeiten soll der Angeklagte gegen 20.15 Uhr einem der anderen Männer ein Brotmesser mit einer elf Zentimeter langen Klinge oberhalb des Kehlkopfes in den Hals gestoßen haben. Die Stichverletzung traf dabei keine große Arterie.

Das zur Tatzeit 40-jährige Opfer, saß auf einem Stuhl und soll von dem Angriff völlig überrascht gewesen sein. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Er überlebte die Attacke und tritt nun im Verfahren als Nebenkläger auf. Zum Prozessauftakt erschien er allerdings nicht.

Weitere Verhandlungstage geplant

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 65-jährigen Angeklagten lebensgefährliche Misshandlungen und eine Tötungsabsicht vor. Es soll bei ihm nach Angaben des Staatsanwaltes ein Blutalkoholgehalt von 2,53 Promille festgestellt worden sein. Vor Gericht steht ihm eine Dolmetscherin zur Seite, um mögliche Sprachschwierigkeiten auszuräumen.

Die Schwurgerichtsverhandlung im Landgericht Osnabrück wird fortgesetzt am kommenden Mittwoch, 15. Februar, um 9 Uhr. Bislang sind sechs Verhandlungstage geplant.

