Vermisstensuche in Neuenhaus abgebrochen

Rund 160 Rettungskräfte haben in der Nacht in Neuenhaus nach einem Vermissten gesucht. Um 3 Uhr wurde die Suche abgebrochen. Neben Feuerwehrleuten waren auch Rettungshunde, Boote und Taucher im Einsatz.

An der Dinkel in Neuenhaus haben zahlreiche Rettungskräfte nach einem Vermissten gesucht. Foto: Werner Westdörp

ab Neuenhaus. Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat in der Nacht zu Donnerstag in Neuenhaus nach einem Vermissten gesucht. Um 3 Uhr wurde die Suche abgebrochen. Zuvor hatten rund 160 Einsatzkräfte nach einem Mann gesucht, der seit Mittwochabend vermisste wurde. Sein Auto stand am Zusammenfluss von Dinkel und Vechte in Neuenhaus.

Um 21.45 Uhr war die Feuerwehr Neuenhaus alarmiert worden. Vor Ort suchten die Feuerwehren aus Lage, Georgsdorf, Veldhausen und Neuenhaus. Stromabwärts besetzten die Feuerwehren Hoogstede und Emlichheim zwei Brücken über die Vechte.

Zum Einsatz kam außerdem die DLRG aus Nordhorn und Lingen mit Strömungsrettern und Tauchern. Auch Rettungshunde aus der Grafschaft, Osnabrück, Coesfeld und sogar speziell ausgebildete Man-Trailer aus Wilhelmshaven fanden sich ein. „Zu Fuß und mit Booten wurde gesucht – am Ende jedoch ergebnislos“, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Neuenhaus. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um Bekannte und Angehörige. Ob die Suche im Hellen fortgeführt wird, steht noch nicht fest.