Verkehrsfilm jetzt in fünf Sprachen verfügbar

Der Film „sicher. an(ge)kommen!“ erklärt Flüchtlingen Verkehrsregeln in fünf Sprachen. Der Film ist eine Gemeinschaftsproduktion von Grafschaft Bentheim, der Verkehrswacht des Landkreises und der Polizei Nordhorn.

Nordhorn. Das verkehrssichere Fahrrad braucht: vorne und hinten ein funktionierendes Licht, Speichenreflektoren, eine Klingel und noch vieles mehr. Diese Regeln haben die meisten seit der Grundschule verinnerlicht. Doch viele Flüchtlinge, die seit Herbst letzten Jahres auch in der Grafschaft Bentheim untergebracht wurden, kennen die Regeln nicht, die in Deutschland gelten.

Nordhorn: Ende vergangenen Jahres sind tausende Flüchtlinge in die Region gekommen. Neben der Sprache gibt es auch viele Unterschiede in der Kultur aus ihren Herkunftsländern und Deutschland. Einen großen Unterschied gibt es im Straßenverkehr. Deshalb wurde nun ein Film erstellt.

Das hat auch der Verkehrssicherheitsberater der Polizei, Edgar Eden, erkannt. Gemeinsam mit drei jungen Erwachsenen entwickelte er im Juni die Idee, einen Verkehrssicherheitsfilm zu drehen.

Am Montag, 29. August, wurde der Film mit dem Titel „sicher. an(ge)kommen!“ zum ersten Mal präsentiert. Der afghanische Flüchtling Achmat Zia führt darin die verschiedenen Regeln vor. Tim Passgang aus Bad Bentheim hat den Film in Szene gesetzt, geschnitten und am Drehbuch mitgeschrieben.

Damit möglichst viele Flüchtlinge den Film verstehen, ist er auf Deutsch, Englisch, Arabisch, Dari und Urda verfügbar. Golcan Azar, die in Syrien aufgewachsen ist, hat den Film gemeinsam mit Achmat Zia vertont.

Alle Anwesenden, darunter Landrat Friedrich Kethorn, zeigten sich von der geleisteten Arbeit begeistert. Sprachlehrer Günther Plawer betont, dass die Möglichkeit, das Fahrrad zu benutzen, die eigene Mobilität enorm erhöht.

„sicher. an(ge)kommen!“ ist eine Gemeinschaftsproduktion des Landkreises Grafschaft Bentheim, der Polizei Nordhorn und der Verkehrswacht Grafschaft Bentheim. Der Film hat eine Laufzeit von rund zehn Minuten und kann kostenlos heruntergeladen werden. Edgar Eden wünscht sich, dass der Film so auch in Flüchtlingsheimen gezeigt wird und verbreitet wird.