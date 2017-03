Verkaufsoffen: Nächster Versuch in Osnabrück

Osnabrück. Der Antrag ist gestellt, die Entscheidung noch nicht getroffen: Am 9. April soll in Osnabrück der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres stattfinden. Doch eine mögliche Absage steht nach wie vor im Raum. „Geplant und beantragt ist der verkaufsoffene Sonntag für den 9. April im Rahmen der Veranstaltung „Holland zu Gast in Osnabrück“. Die Frage ist allerdings, ob die Stadt das Risiko eingeht, von Verdi gestoppt zu werden oder nicht“, erklärte Petra Rosenbach, Geschäftsführerin der Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres wurde der Antrag für einen verkaufsoffenen Sonntag am 8. Januar zurückgezogen, nachdem Verdi mit einer Klage gedroht hatte.

Nun startet die Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH einen neuen Anlauf, unter erschwerten Bedingungen. Die gängige Praxis von vier verkaufsoffenen Sonntagen, die in Einvernehmen mit Kirchen und Belegschaften jahrelang üblich war, steht auf der Kippe. Im Vordergrund des zusätzlichen Einkaufstages muss eine Massenveranstaltung stehen und weniger das Shoppingerlebnis an sich. So auch bei einem zusätzlichen Sonntag am 3. September, der zeitgleich zum Gourmet-Festival „Osnabrück isst gut“ stattfinden soll. „Die rechtlichen Bedingungen werden mittlerweile deutlich strenger ausgelegt, auch wenn wir die Termine bislang gut abgesprochen haben“, so Petra Rosenbach.

In der Vergangenheit wurden bundesweit immer wieder Veranstaltungen abgesagt, nachdem die Gewerkschaft Verdi einen zusätzlichen Verkaufstag am Sonntag verhindern wollte. Sollte eine Ansetzung in der Hasestadt für den 9. April scheitern, könnte der nächste „Shoppingsonntag“ am 7. Mai, parallel zur Maiwoche, nachgeholt werden. „Das wäre Plan B. Allerdings wollen die Besucher in dieser Zeit lieber auf die Maiwoche gehen“, so Rosenbach.