Verkäuferin verurteilt: Gucci-Tasche ist Fälschung

Nordhorn. In dem Handtaschen-Betrugsprozess vor dem Amtsgericht Nordhorn ist das Urteil ergangen. Unter dem Vorsitz von Richterin Dr. Westerhoff wurde die Angeklagte, eine 38-jährige Niedergrafschafterin, beim Fortsetzungstermin zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie über Ebay einer Geschäftsführerin aus Kornwestheim zum Preis von 700 Euro eine gebrauchte Louis-Vuitton-Tasche verkauft, ihr im Postpaket in betrügerischer Absicht aber eine Gucci-Tasche untergeschoben hat.

„Keine Ahnung von Handtaschen“

Die Fortsetzungsverhandlung hatte das Gericht anberaumt, um den Wert der Gucci-Tasche zu klären. Der im Sommer 2015 ermittelnde Polizeibeamte hatte in seinem Bericht seinerzeit geäußert, die Gucci-Tasche weise Gebrauchsspuren auf und sehe nicht nach 700 Euro aus. Jetzt als Zeuge vor Gericht räumte er aber ein, dass er von Handtaschen „keine Ahnung“ habe. Er könne der Erwartung des Gerichts nicht gerecht werden, den Wert dieser Tasche seriös zu bestimmen. Er wisse nur, dass sie ihm persönlich keine 700 Euro wert sei. Daraufhin nahmen die Richterin, die Staatsanwältin und die Verteidigerin das Corpus Delicti selbst in Augenschein und prüften die Tasche eingehend.

Andere ihnen bekannte Fabrikate wurden in Machart und Preis mit der Gucci-Tasche verglichen – ohne plausibles Ergebnis. Den (schriftlich abzufassenden) Antrag der Verteidigung, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, lehnte die Vorsitzende nach zwanzigminütiger Sitzungsunterbrechung mit der Begründung ab, das Gericht verfüge selbst über genügend eigenen Sachverstand. Es sei ersichtlich, dass die Gucci-Tasche eine Fälschung sei – mit einem Materialwert von nicht mehr als 50 Euro.

„Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock“

In ihrem temperamentvollen Plädoyer griff die Staatsanwältin diesen Gedanken auf: „Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass dies hier keine Gucci-Tasche ist.“ Die Angeklagte habe offensichtlich eine Bereicherungsabsicht gehabt und 700 Euro einstreichen wollen. Auch habe sie vor Gericht viel unglaubwürdiger gewirkt als die Klägerin. Positiv könne man ihr aber zugutehalten, dass sie keine Vorstrafen habe. Strafantrag: eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 20 Euro.

Die Verteidigerin hingegen plädierte auf Freispruch. Die Einlassungen der Angeklagten seien durchaus stimmig gewesen. Die Bereicherungsabsicht könne auch bei der Klägerin gelegen haben, mit der das Gericht erstaunlich rücksichtsvoll umgegangen sei. Hier liege ein klarer Zweifelstatbestand vor. Deshalb gelte der Grundsatz: im Zweifel für die Angeklagte.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Die Vorsitzende schloss sich in ihrem Urteil der Staatsanwältin an: „Dass diese Tasche keinen Wert von 700 Euro hat, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren.“ Ebenso wenig wie darüber, dass die Klägerin mit ihrer Tochter vor Gericht viel glaubwürdiger gewirkt habe. Dazu habe auch beigetragen, dass beide in ihre Aussage auch eigene Empfindungen mit eingebracht hätten, während die Angeklagte und ihr Mann sich in ihren Aussagen klar widersprochen hätten: Während sie behauptet habe, das Paket mit der Tasche sei auf dem Esszimmertisch für den Versand verpackt worden, sei bei ihrem Mann vom Küchentisch die Rede gewesen. Die Motive für den Betrug hätten in den Mietrückständen und überhaupt der angespannten finanziellen Situation der Angeklagten im fraglichen Zeitraum gelegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Artikel zum Thema Streit um eine Handtasche geht vor Gericht weiter