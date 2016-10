dpa Berlin. Nach den tödlichen Schüssen eines sogenannten „Reichsbürgers“ auf Polizisten soll der Verfassungsschutz die radikale Gruppierung genauer ins Visier nehmen. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer, will die Bewachung durch den Geheimdienst prüfen lassen. Anlass ist der Angriff eines 49-jährigen „Reichsbürgers“ auf vier Polizisten in Franken, bei dem ein Beamter starb. Bundesinnenminister Thomas de Maizière kündigte eine Neubewertung der Bewegung an.