Verfassungsreferendum in Italien wird Zitterpartie für Regierung

dpa Rom. Das Referendum in Italien über eine historische Verfassungsreform und damit das Schicksal der Regierung ist angelaufen. Ministerpräsident Matteo Renzi hat seinen Rücktritt für den Fall in Aussicht gestellt, dass die Gegner gewinnen sollten. Der Ausgang ist ungewiss. Gewinnen die Reformgegner, werden eine Regierungskrise und Turbulenzen an den Finanzmärkten befürchtet. Das Ergebnis dürfte in der kommenden Nacht bekanntgegeben werden. In letzten Umfragen lagen die Gegner der Reform knapp vorne.