Verfahrensmechaniker/in für Beschichtungstechnik

gn Neuenhaus. Früher hieß der Beruf Industrielackierer“, erklärt Timo Klinger und gerät dann doch ins Grübeln „oder war es Maler und Lackierer?“ Heute ist die korrekte Bezeichnung für den Beruf, den er gerade erlernt, etwas sperriger: Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik. Von dem Job hatte er noch nie etwas gehört, auch seine Freunde kannten die Berufsbezeichnung nicht. Schließlich machte ihn ein Bekannter auf das Ausbildungsangebot aufmerksam.

Privat lackierte Timo Klinger schon immer gerne. Und zwar alles, was ihm in die Finger kam: Autofelgen, Autoteile, Fahrräder und „Gebrauchsgegenstände“, wie er sagt. Der 23-Jährige ist Auszubildender zum Verfahrensmechaniker beim Unternehmen Neuenhauser Maschinenbau in Neuenhaus. Obwohl er erst vor wenigen Monaten mit der Lehre begonnen hat, mag er den Beruf bereits. Klinger lackiert Maschinenteile und freut sich jedes Mal riesig, wenn er „das Ergebnis in den Händen hält“ und es erwartungsgemäß aussieht.

Damit der Auszubildende weiß, wie er richtig lackiert, bekommt er in der Berufsschule wertvolle Informationen vermittelt, unter anderem zu den Themen Farbtechnik, Elektro- und Metalltechnik sowie über die Eigenschaften verschiedener Materialien und deren Oberflächen. Wenn er lackiert, ist er „voll eingepackt“, trägt Schutzkleidung mit Schutzmaske und Handschuhen.

Klinger kann den Beruf nur empfehlen: „Man sieht und lernt total interessante Sachen, die man vorher nicht kannte und die man sich nie hätte ausdenken können.“ Es geht um „die Kunst, ein raues Gussteil perfekt zu lackieren, ohne dass sich Tropfen bilden“, bringt sein Ausbilder Holger Sauvagerd den Beruf auf den Punkt. Er erklärt, dass nur Bewerber eine Chance haben, die „verantwortungsvoll und gewissenhaft arbeiten.“ „Es handelt sich schließlich um Gefahrgut und für den Umgang damit braucht man einen klaren Kopf“, so Sauvagerd.

Beeindruckt ist Lehrling Klinger von der Farbmischanlage und den Möglichkeiten, die sie bietet. So kann die Anlage bis zu 240.000 verschiedene Farbtöne mischen. Zusammen mit Härter und Lösungsmittel ergeben die Mischungen dann den Lack, mit dem Maschinenteile lackiert werden. Die Teile wurden zuvor gebeizt oder gestrahlt, damit der Lack besser hält. Außerdem müssen bestimmte Flächen vor der Bearbeitung mit Spezialklebeband abgedeckt werden.

Wie viele Schichten Lack aufgetragen wurden und ob die Schichtstärkenvorgaben erfüllt wurden, verrät der Test mit dem Nassschichtstärkenkamm. „Ich finde den Beruf interessant“, sagt Timo Klinger, „weil er mit so vielen verschiedenen Materialien zu tun hat.“ Eines seiner alltäglichen Werkzeuge ist eine alte Bekannte, die Spritzpistole, allerdings eine mit bis zu 500 Bar Spritzdruck, viel mehr Druck als bei einem Amateurgerät.

Der Azubi will gerne übernommen werden, weil ihm das Arbeitsklima bei Neuenhauser gefällt. „Es gibt einen respektvollen Umgang unter den Kollegen, man wird akzeptiert und in die Arbeit eingebunden“, berichtet er. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung als Auszubildender zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik sind gute Schulnoten in Mathematik, Kunst und Chemie. Um Pläne lesen zu können, müssen die Kandidaten auch ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben.

Noch stehen die Chancen gut, dass der Auszubildende übernommen wird. Klinger gibt sich Mühe bei der Arbeit. Schließlich will er sein Hobby zum Beruf machen.

