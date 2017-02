Was tun, wenn in der Grafschaft der Strom ausfällt – und das für einen längeren Zeitraum? Der Landkreis arbeitet derzeit an einem sogenannten Stromsonderplan, der eben dieses Szenario durchspielt.

Veldhauserin tüftelt an Notfallplan für den Kreis

Nordhorn. In der Grafschaft kommt es zu einem Blackout: Die Energieversorgung bricht zusammen, es kommt kein Strom mehr aus der Steckdose, Heizungsanlagen fallen aus, Fernseher und Computerbildschirm bleiben schwarz. Gegen dieses Katastrophenszenario will sich die Kreisverwaltung wappnen und arbeitet derzeit an einem „Stromsonderplan“.

Allen voran schreibt Masterstudentin Ina Venneklaas aus Veldhausen an dem Plan. Die 26-Jährige sitzt seit Dezember 2016 an dem Projekt und geht der Frage nach: „Welche Auswirkungen hat ein Stromausfall für den Landkreis?“ Dabei ist sowohl die Verwaltung als auch die Bevölkerung gemeint.

Immer neue Fragen tun sich auf

Momentan untersucht Venneklaas, wie handlungsfähig die einzelnen Abteilungen sind, wenn dem Kreishaus tatsächlich einmal „der Saft abgedreht wird“. Dabei gelte es abzuwägen, welche Aufgabenbereiche im Ernstfall gewährleistet werden müssen und welche nicht. Keine leichte Aufgabe für die 26-Jährige, die mittels Fragebogen sämtliche Abteilungs- und Fachbereichsleiter im Kreishaus befragt hat – und jeder seine Abteilung als wichtigste einstuft. Sind die Abläufe an der van-Delden-Straße klar, richtet sich der Blick auf die übrige Grafschaft. Hier stellen sich die Fragen: Ab welchem Zeitpunkt wird ein Stromausfall für den Landkreis kritisch? Welche Dienstleistungen müssen aufrecht erhalten werden? Welcher Ausfall wird zuerst zur Bedrohung? Was passiert, wenn die Euregio-Klinik nicht mit Notstrom versorgt werden kann?

„Je mehr wir uns mit der Materie befasst haben, desto mehr Fragen und Akteure sind aufgetreten“, berichtet Matthias Woltering, beim Landkreis für Katastrophenschutz zuständig. Neben einer detaillierten Gefahrenanalyse entwickelt Venneklaas einen Maßnahmenkatalog, nach dem der Landkreis im Krisenfall vorgehen soll. Bevor die Kreisverwaltung Vorkehrungsmaßnahmen trifft, muss der Stromsonderplan fertig sein. Zum Ende des Jahres soll jedoch ein „grober Entwurf“ vorliegen. Anschließend geht es an die Umsetzung.

Grafschafter sollen vorsorgen

Beispielsweise könnten Verträge mit Raffinerien geschlossen werden, die Einsatzfahrzeuge – etwa von Feuerwehr und Rettungsdienst – mit Kraftstoff versorgen, erläutert Thomas Heinrich, Abteilungsleiter für den Bereich Ordnung.

Außerdem hat die Fachbereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung, Stefanie Geiger, einen runden Tisch ins Leben gerufen an dem neben Hilfsorganisationen wie Feuerwehr und Polizei auch die Netzbetreiber sitzen. „Die Versorger wissen, dass wir an einem Stromsonderplan arbeiten und werden in die Umsetzung miteingebunden“, sagt Geiger. Zusätzlich sollen die Grafschafter stärker motiviert werden, vorzusorgen und für den Ernstfall batteriebetriebene Radios und Konserven bereit zu halten.

Erneuerbare Energien als Gefahrenquelle

Im Ernstfall dürften künftig die Probleme ansteigen: Zum einen liegt das an der zunehmenden Technologisierung, zum anderen daran, dass vermehrt erneuerbare Energien ins Stromnetz eingespeist werden und dieses unberechenbarer machen. Im Stromnetz muss die Frequenz der Wechselspannung bei 50 Hertz liegen, sonst bricht es zusammen. Gewährleistet wird diese Frequenz, indem genau so viel Strom erzeugt, wie abgegeben wird, erläutert Heinrich. Windkraft- und Solaranlagen generieren bei Windstille oder Dunkelheit keinen Strom. Das führt zu Unsicherheit. Droht das Netz zusammenzubrechen, haben Versorger die Möglichkeit einzelne Umspannwerke als „Lastabwurf“ kurzfristig abzuschalten.

„So eine Entscheidung wird binnen weniger Minuten getroffen“, sagt Woltering. Die Leitstelle des Landkreises bekäme lediglich einen Hinweis, dass ein Umspannwerk abgeschaltet wird. Im Gegensatz zu einem kompletten „Blackout“ schätzt der Landkreis dieses Szenario als wahrscheinlicher ein. „Anhand der Ausarbeitung von Ina Venneklaas, können wir abschätzen, an welchen Stellen es kritisch wird – und wann“, sagt Woltering weiter. Thomas Heinrich ergänzt: „Man schläft besser, wenn man einen Notfallplan hat.“

Artikel zum Thema Umfrage: Ist der Rat zu Vorräten Panikmache?