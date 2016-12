Vechtezomp wird im Winterquartier fit gemacht

Coevorden. Das Winterquartier ist notwendig, um das Flachbodenschiff in dieser Jahreszeit vor den Gefahren eines Vechtehochwassers zu schützen. Damit war für die Zomp in diesem Jahr jedoch noch nicht Endstation. Am Dienstag schipperten die Bootsfreunde sie zum nahe gelegenen Vereinshaus der Havenvereniging Coevorden. Dort hob ein Autokran des Echtelerer Lohnunternehmens Scholten das markante Boot aus dem Wasser.

Während es noch am Haken hing, hatte Skipper Hermann Berends Schwerstarbeit zu leisten: Er reinigte den Rumpf gründlich mit einem Hochdruckreiniger. Sodann setzte der Kran die Zomp auf einen Transporter, und kräftige Männer schoben beide in die Lagerhalle des Vereinshauses. „Dort wird der Rumpf geschliffen, gestrichen und mit einer Antifoulingschicht versehen. Sie soll unerwünschte Ansiedlungen von Organismen verhindern“, sagte Hermann Borghorst, einer der Skipper der Vechtezomp. Im April werden Boot und Bootshaus schließlich wieder nach Laar zur Mühle gebracht, wo sie für eine dritte Saison bereitsteht.

Bildergalerie Vechtezompe in Coevorden Die Vechtezomp wird bei der "Havenvereniging Coevorden" aus dem Wasser geholt, gereinigt und für eine Überholung in die Lagerhalle geschoben,

Geschafft: Männer der Havenverenigung Coevorden, des Mühlenvereins und die Skipper vor dem Boot in der Halle. Foto: Meppelink