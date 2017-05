Vatertags-Ausflüge enden in Schlägereien und schweren Unfällen

dpa Berlin. Zu viel Alkohol am Vatertag hat viele Männer rauflustig und leichtsinnig gemacht. Vielerorts musste die Polizei gestern ausrücken, wie mehrere Sprecher heute berichteten. Polizisten holten in Leipzig eine große Gruppe betrunkener Vatertagsausflügler aus einer Straßenbahn. Die Männer hatten zuvor Flaschen auf die Straße geworfen und in der Bahn die Notbremse gezogen. Mit Bierkrügen gingen bei einem Fest in Saarbrücken ein 28-Jähriger und ein 43-Jähriger aufeinander los. Bei einem Ausflug mit einem Schlauchboot spießte sich ein Student in Bayern versehentlich mit einem Holzstab selbst auf und verletzte sich schwer.