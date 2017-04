Vater soll Kinder in Unterensingen getötet haben

dpa Unterensingen. Ein Vater soll nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft für den Tod seiner beiden Kinder in Unterensingen in Baden-Württemberg verantwortlich sein. Die Leichen des vier Jahre alten Jungen und seiner acht Jahre alten Schwester waren am Morgen gefunden worden. Der 45-Jährige soll sich nach der Tat von einer Brücke gestürzt haben. Zunächst hatte „Bild“ berichtet. Die Angehörigen werden psychologisch betreut. „Wir haben es mit einem Familiendrama zu tun“, sagte ein Polizeisprecher.