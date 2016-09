US Open: Grönefeld steht im Mixed-Halbfinale

New York. Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld aus Nordhorn bleibt bei den US Open im Mixed-Wettbewerb auf Erfolgskurs. Die 31-Jährige zog am Montagabend an der Seite von Robert Farah in das Halbfinale des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ein. Das deutsch-kolumbianische Duo setzte sich mit 1:6, 6:2 und 10:8 gegen Gabriela Dabrowski (Kanada) und Rohan Bopanna (Indien) durch. Grönefeld und ihr Partner, die Wimbledon sogar das Finale erreicht hatten, ließen sich nicht vom Fehlstart in dieses Match beirren, denn der erste Satz ging in nur 19 Minuten mit 6:1 an Dabrowski/Bopanna. Im zweiten Durchgang erspielte sich die Nordhornerin mit Farah eine 4:1-Führung – der Grundstein für den 6:2-Satzgewinn nach 27 Minuten. Im Champions Tie-Break geriet das Duo erneut in Rückstand; Dabrowski/Bopanna führten schnell mit 4:0. Vier Punkte in Folge brachten Grönefeld und Farah dann aber zurück ins Spiel – es stand 4:4. Trotz eines erneuten 5:7-Rückstandes nutzten die Nordhornerin und ihr kolumbianischer Partner ihren ersten Matchball zum 10:8 nach insgesamt 58 gespielten Minuten. In der Vorschlussrunde trifft das Duo nun entweder auf Barbora Krejcikova/Marin Draganja (Tschechien/Kroatien) oder Grönefelds ehemalige Doppelpartnerin Coco Vandeweghe und Rajeev Ram (beide USA).

Karte