US Open: Grönefeld nur im Mixed in Runde zwei

New York. Anna-Lena Grönefeld aus Nordhorn ist bei den US Open in New York nur noch in der Mixed-Konkurrenz vertreten. Die 31-Jährige trifft zusammen mit Robert Farah in der zweiten Runde auf Michaella Krajicek und Dominic Inglot (Niederlande/England); in dem Spiel geht es bereits um den Einzug ins Achtelfinale. Zum Auftakt des letzten Grand-Slam-Tennisturniers des Jahres hatte sich das deutsch-kolumbianische Duo gegen Andreja Klepac und Treat Huey (Slowenien/Philippinen) mit 7:5 und 6:4 durchgesetzt. Im Doppel schied Grönefeld hingegen in der Nacht zu Freitag (deutscher Zeit) in der ersten Runde bereits aus. An der Seite der Tschechin Kveta Peschke unterlag sie dem in New York an Nummer sechs gesetzten Duo Martina Hingis/Coco Vandeweghe (Schweiz/USA) nach mehr als anderthalbstündigem Kampf mit 6:4, 1:6 und 2:6.

Im Mixed wollen Grönefeld und Farah wieder ins Finale einziehen – so wie schon beim letzten Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, wo die Beiden erst im Endspiel gestoppt wurden. Schon bei den French Open in Paris und den Australian Open in Melbourne hatten Grönefeld und Farah ein Mixed gebildet.