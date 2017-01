dpa Washington. Das US-Militär hat bei Luftangriffen auf ein Trainingslager der Terrormiliz Al-Kaida in Syrien eigenen Angaben zufolge 100 Extremisten getötet. Der Angriff habe sich am Donnerstag ereignet, teilte Pentagon-Sprecher Jeff Davis mit. Das Camp lag demnach in der Provinz Idlib. Der Angriff erfolgte mit Drohnen und Kampfjets.