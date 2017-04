US-Luftschlag gegen Syrien - Reaktion Putins

dpa Damaskus. Die Krise in Syrien droht nach einem US-Luftangriff weiter zu eskalieren. US-Präsident Donald Trump ließ als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgasangriff einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien attackieren. Dabei kamen nach syrischen Regierungsangaben mindestens fünf Menschen ums Leben, darunter zwei Zivilisten. Russlands Präsident Wladimir Putin verurteilte das Bombardement als Angriff auf die Souveränität Syriens. Trump sagte am späten Abend, er habe den Luftschlag in einem Akt der Verteidigung nationaler Sicherheitsinteressen angeordnet.